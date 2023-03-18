Кизеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Голашева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Рождение ребёнка
23.03.1887 ст.

Сын: Кизеев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кизеев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизеев Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизеева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизеева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизеева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизеев Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизеев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизеев Михаил Нестерович

Смерть
После 1913
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