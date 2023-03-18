Кизеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Голашева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
23.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кизеев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизеев Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизеева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизеева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизеева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизеев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кизеев Михаил Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1913