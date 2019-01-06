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Левашова Светлана Константиновна
Левашова Светлана Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Левашов Константин Михийлович
1953 г.р.
Мать
Левашова Вера Сергеевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Левашов Константин Михийлович
Мать:
Левашова Вера Сергеевна
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