Алтынбаев Корбанали
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Камаледдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Курбанова) Биби-Фаридя
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно