Алтынбаев Корбанали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтынбаев Корбанали

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Камаледдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Курбанова) Биби-Фаридя

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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