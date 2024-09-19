Варвара Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Авцынов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Авцынов Николай

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Федотова (Авцынова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Авцынов Николай

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мельникова (Авцынова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Авцынов Николай

Рождение ребёнка
14.04.1934

Сын: Авцынов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Авцынов Николай

Смерть
Неизвестно

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