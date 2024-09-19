Варвара Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1912
Отец ребёнка: Авцынов Николай
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Федотова (Авцынова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Авцынов Николай
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мельникова (Авцынова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Авцынов Николай
Рождение ребёнка
14.04.1934
Отец ребёнка: Авцынов Николай
Смерть
Неизвестно