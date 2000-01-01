Дрозд (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (не известно) не известно

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Место рождения

Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
До 1897 ст.

Дочь: Шипуля Александра Созоновна

Отец ребёнка: Дрозд Созон известно

Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Созон известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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