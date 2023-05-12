Михайлов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1931
Сын: Герасимов Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лылова Валентина
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Анна
Смерть
Неизвестно