Михайлов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Герасим

Михайлов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1931

Сын: Герасимов Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лылова Валентина

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close