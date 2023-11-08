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Александра Васильева
Александра Васильева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий Веденеев
1806 г.р.
Мать
Анна Алексеева
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Василий Веденеев
Мать:
Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно
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