Агафья Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Гликерия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Прасковья Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Домника Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
22.07.1800 ст.
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Рождение ребёнка
13.03.1805 ст.
Сын: Никифор Данилов
Отец ребёнка: Даниил Алексеев
Смерть
Неизвестно