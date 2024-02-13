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Агафья Митрофанова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Алексеев

Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Гликерия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Прасковья Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Домника Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.07.1800 ст.

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1805 ст.

Сын: Никифор Данилов

Отец ребёнка: Даниил Алексеев

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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