Боровиков Мирон Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1897
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Боровиков Гаврила Пименов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1847
Мать ребёнка: Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
01.04.1850
Дочь: (Боровикова) Мария Миронова
Мать ребёнка: Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова
Смерть
1897