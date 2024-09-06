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Боровиков Мирон Гаврилов

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Боровиков Гаврила Пименов

Мать: не указана

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
22.12.1847

Сын: Боровиков Федор Миронов

Мать ребёнка: Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1850

Дочь: (Боровикова) Мария Миронова

Мать ребёнка: Боровикова (Антонова) Аксинья Антонова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1897

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