Дерешов Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерешов Денис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1984

Дата смерти

08.07.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
26.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.07.2021

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