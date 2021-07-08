Дерешов Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1984
Дата смерти08.07.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
26.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.07.2021