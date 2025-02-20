Смородинова Мария Васильевна 06.07.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смородинова Мария Васильевна

Место рождения

Зиновьево, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

06.07.1885

Дата смерти

28.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1885

Отец: Смородинов Василий Иванович

Мать: Смородинова Анисья Ивановна

Зиновьево, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смородинов Иван Федорович

Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: Смородинова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Смородинов Иван Федорович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Смородинов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Смородинов Иван Федорович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.06.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: общий атеросклероз

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