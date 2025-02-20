Смородинова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1885
Дата смерти28.06.1964
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1915
Дочь: Смородинова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Смородинов Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1918
Сын: Смородинов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Смородинов Иван Федорович
Смерть
28.06.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: общий атеросклероз