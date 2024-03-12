Мезрин Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: (Мезрина) Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Дочь
Мать ребёнка: Мезрина Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезрин Сын
Мать ребёнка: Мезрина Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Жена
Смерть
Неизвестно