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Мезрин Сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Мезрина) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Дочь

Мать ребёнка: Мезрина Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезрин Сын

Мать ребёнка: Мезрина Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Жена

Смерть
Неизвестно

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