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Полетаев Василий
Полетаев Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Полетаев Михаил
Мать
Полетаева (Полетаева) Серафима
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Полетаев Михаил
Мать:
Полетаева Серафима
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