Куц Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1952
Дата смерти06.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1952
Отец: Кладов Павел
Мать: Куц Федосья Стефановна
Рождение ребёнка
17.05.1977
Сын: Куц Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Куц Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куц Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1991