Куц Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуц Анатолий Павлович

Куц Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1952

Дата смерти

06.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1952

Отец: Кладов Павел

Мать: Куц Федосья Стефановна

Рождение ребёнка
17.05.1977

Сын: Куц Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Куц Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куц Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Куц Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куц Александра Михайловна

Смерть
06.06.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close