Татьяна Алексеева
Место рождения
Дата рождения04.01.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1831 ст.
Крещение
04.01.1831 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Бракосочетание
24.10.1848 ст.
Муж: Тит Назаров
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.03.1851 ст.
Дочь: Дарья Титова
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Павел Титов
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Иван Титов
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Сын: Гавриил Титов
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
07.02.1862 ст.
Сын: Алексей Титов
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
09.04.1864 ст.
Сын: Иван Титов
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
04.11.1865 ст.
Сын: Михаил Титов
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
02.04.1867 ст.
Дочь: Ирина Титова
Отец ребёнка: Тит Назаров
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.
Дочь: Сладкова Ольга Титова
Отец ребёнка: Тит Назаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно