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Татьяна Алексеева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.01.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1856 г.р.
Около 1860 г.р.
1862 г.р.
1864 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
04.01.1831 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Бракосочетание
24.10.1848 ст.

Муж: Тит Назаров

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.03.1851 ст.

Дочь: Дарья Титова

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Павел Титов

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Иван Титов

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Гавриил Титов

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1862 ст.

Сын: Алексей Титов

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1864 ст.

Сын: Иван Титов

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1865 ст.

Сын: Михаил Титов

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1867 ст.

Дочь: Ирина Титова

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.

Дочь: Сладкова Ольга Титова

Отец ребёнка: Тит Назаров

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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