Дульцев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дульцев Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Леванчук Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Малухина Клавдия

Родители неизвестны, умерли очень давно
Рождение ребёнка
20.03.1952

Сын: Дульцев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Малухина Клавдия

Смерть
Неизвестно

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