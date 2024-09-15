Дульцев Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Леванчук Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Малухина Клавдия
Родители неизвестны, умерли очень давно
Рождение ребёнка
20.03.1952
Сын: Дульцев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Малухина Клавдия
Смерть
Неизвестно