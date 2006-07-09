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Иванова Дарья Андреевна
Иванова Дарья Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2006
Пол
Женский
Отец
Иванова Андрей Валерьевич
1982 г.р.
Мать
Иванова Татьяна Геннадьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2006
Отец:
Иванова Андрей Валерьевич
Мать:
Иванова Татьяна Геннадьевна
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