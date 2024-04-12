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Бастрыкин Александр Семенович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бастрыкин Семен Меркурьевич

Мать: Бастрыкина Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бастрыкин Евсей Александрович

Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бастрыкин Федор Александрович

Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.09.1846

Дочь: Ефросинья Александровна

Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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