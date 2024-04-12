Бастрыкин Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бастрыкин Семен Меркурьевич
Мать: Бастрыкина Варвара
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бастрыкин Евсей Александрович
Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бастрыкин Федор Александрович
Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
28.09.1846
Дочь: Ефросинья Александровна
Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Григорьевна
Смерть
До 1850