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Шатунов Захарий Федоров

Место рождения

село Ржанополомское, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1736

Пол

Мужской

Отец

После 1678 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Шатунов Федор Романов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1736

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