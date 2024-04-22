Бородина (Литвинова) Наталья Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Литвинова) Наталья Андреяновна

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Место рождения

Киновия, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.08.1906

Дата смерти

14.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906

Отец: Литвинов Андриян Спиридонович

Мать: Литвинова Евдокия

Киновия, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1928

Муж: Бородин Макар Филиппович

Рождение ребёнка
28.08.1929

Дочь: Витюкова Тамара Марковна

Отец ребёнка: Бородин Макар Филиппович

Рождение ребёнка
09.10.1950

Сын: Бородин Александр Маркович

Отец ребёнка: Бородин Макар Филиппович

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
14.02.1991
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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