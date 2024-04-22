Бородина (Литвинова) Наталья Андреяновна
Место рождения
Дата рождения28.08.1906
Дата смерти14.02.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906
Отец: Литвинов Андриян Спиридонович
Мать: Литвинова Евдокия
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
28.08.1929
Дочь: Витюкова Тамара Марковна
Отец ребёнка: Бородин Макар Филиппович
Рождение ребёнка
09.10.1950
Сын: Бородин Александр Маркович
Отец ребёнка: Бородин Макар Филиппович
Смерть
14.02.1991