Наталья Флегонтова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти28.09.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Флегонт Никитин
Мать: Федосья
Бракосочетание
06.04.1825 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1834 ст.
Отец ребёнка: Пронин Михаил Иванов, он же Егоров
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Отец ребёнка: Пронин Михаил Иванов, он же Егоров
Смерть
28.09.1880 ст.
Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
От старости, похоронена на приходском кладбище села Лопатино, могила не сохранилась