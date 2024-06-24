Наталья Флегонтова 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Флегонтова

Место рождения

Батушево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1808

Дата смерти

28.09.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Флегонт Никитин

Мать: Федосья

Батушево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
06.04.1825 ст.

Муж: Пронин Михаил Иванов, он же Егоров

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.09.1834 ст.

Сын: Пронин Федор Михайлов

Отец ребёнка: Пронин Михаил Иванов, он же Егоров

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Пронин Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Пронин Михаил Иванов, он же Егоров

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
28.09.1880 ст.
Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
От старости, похоронена на приходском кладбище села Лопатино, могила не сохранилась

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