Степанова (Насырова) Марианна Александровна
женский, родилась 22.02.1977, Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
МатьКозлова (Цветкова) Людмила Александровна09.07.1956 г.р.
ОтецНасыров Александр Михайлович25.10.1951 г.р.
Супруги
Степанов Вадим Николаевич16.01.1977 г.р.
Дети
Степанова Софья Вадимовна01.04.2002 г.р.
Степанова Мария Вадимовна05.05.2007 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1977
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.06.2001
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.06.2001
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.2002
Дочь: Степанова Софья Вадимовна
Отец ребёнка: Степанов Вадим Николаевич
Нелидово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.2007
Дочь: Степанова Мария Вадимовна
Отец ребёнка: Степанов Вадим Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.2012
Отец ребёнка: Степанов Вадим Николаевич
Москва, город федерального значения Москва