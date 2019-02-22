Степанова (Насырова) Марианна Александровна 22.02.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанова (Насырова) Марианна Александровна

Автор
МС
Степанова (Насырова) М.

женский, родилась 22.02.1977, Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Мать
Козлова (Цветкова) Людмила Александровна09.07.1956 г.р.
Отец
Насыров Александр Михайлович25.10.1951 г.р.
Супруги
Степанов Вадим Николаевич16.01.1977 г.р.
Дети
Степанова Софья Вадимовна01.04.2002 г.р.
Степанова Мария Вадимовна05.05.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1977

Отец: Насыров Александр Михайлович

Мать: Козлова (Цветкова) Людмила Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Бракосочетание
30.06.2001

Муж: Степанов Вадим Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
30.06.2001

Муж: Степанов Вадим Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
01.04.2002

Дочь: Степанова Софья Вадимовна

Отец ребёнка: Степанов Вадим Николаевич

Нелидово, Нелидовский, Тверская область

Рождение ребёнка
05.05.2007

Дочь: Степанова Мария Вадимовна

Отец ребёнка: Степанов Вадим Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.04.2012

Сын: Степанов Глеб Вадимович

Отец ребёнка: Степанов Вадим Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

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