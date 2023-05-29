Гавердовская Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавердовская Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лезин Александр Петрович

Отец ребёнка: Лезин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лезина Евгения Петровна

Отец ребёнка: Лезин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лезин Павел Петрович

Отец ребёнка: Лезин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лезина Павлина Петровна

Отец ребёнка: Лезин Петр

Смерть
Неизвестно

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