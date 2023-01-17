Олексюк (Карпина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлексюк (Карпина) Наталья Александровна

Олексюк (Карпина) Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1972

Отец: Карпин Александр Николаевич

Мать: Карпина Галина Викторовна

Образование
С 1979 по 1989
Севастополь, Города, Таврическая губерния
23 школа
Образование
С 1989 по 1990
Севастополь, Города, Таврическая губерния
28 СПТУ (Севастопольское высшее профессиональное училище средств связи и информационных технологий)
Образование
С 1992 по 1995
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Севастопольский политехнический техникум (судостроительный)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close