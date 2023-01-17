Олексюк (Карпина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1972
Образование
С 1979 по 1989
23 школа
Образование
С 1989 по 1990
28 СПТУ (Севастопольское высшее профессиональное училище средств связи и информационных технологий)
Образование
С 1992 по 1995
Севастопольский политехнический техникум (судостроительный)