Меринова (Дианкина) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меринова (Дианкина) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Рязанцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.04.1883

Дата смерти

09.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1883

Отец: Дианкин Григорий Кириллович

Мать: Дианкина Анастасия Терентьевна

Рязанцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.10.1901

Муж: Меринов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.08.1905

Дочь: Блинова Анна Александровна

Отец ребёнка: Меринов Александр Алексеевич

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.08.1975
Калуга, город Калуга, Калужская область
Пятницкое кладбище
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