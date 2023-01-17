Меринова (Дианкина) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1883
Дата смерти09.08.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1883
Бракосочетание
08.10.1901
Рождение ребёнка
02.08.1905
Дочь: Блинова Анна Александровна
Отец ребёнка: Меринов Александр Алексеевич
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.08.1975
Калуга, город Калуга, Калужская область
Пятницкое кладбище