Васса Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Петр Степанович
Отец ребёнка: Степан Петрович
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Никифор Степанович
Отец ребёнка: Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Петрович
Смерть
Неизвестно