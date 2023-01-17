Васса Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Михеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Петр Степанович

Отец ребёнка: Степан Петрович

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Никифор Степанович

Отец ребёнка: Степан Петрович

Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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