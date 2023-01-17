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Василий Николаевич

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Место рождения

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

09.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Николай

Мать: не указана

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1824

Сын: Мольков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Домника Максимовна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мольков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Домника Максимовна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Максимовна

Смерть
09.12.1839
Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
От водяной болезни
Похороны
11.12.1840
Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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