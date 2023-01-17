Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти09.12.1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1824
Сын: Мольков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Домника Максимовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Домника Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Максимовна
Смерть
09.12.1839
От водяной болезни
Похороны
11.12.1840
Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область