Журавлева (Сочнева) Елена Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Сочнев Илларион Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.01.1887 ст.
В метрической книге Рождественской церкви города Пензы за 1887 год значится: «Счет браков – 3. Месяц и день брака – январь, 12. Звание, имя, отчество, фамилия жениха и которым браком – Пензенскаго уез... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.
Дочь: Ингерман Анна Ивановна
Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович
В метрической книге той Рождественской церкви за 1889 год значится запись о рождении дочери Анны (24 сентября) у крестьянина Пензенского уезда деревни Ольшанки Ивана Гаврилова Журавлева и его жены Еле... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1891
Дочь: Иванова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
23.06.1894
Сын: Журавлев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно