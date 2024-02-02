Журавлева (Сочнева) Елена Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева (Сочнева) Елена Илларионовна

Журавлева (Сочнева) Елена Илларионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Сочнев Илларион Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.01.1887 ст.

Муж: Журавлев Иван Гаврилович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
В метрической книге Рождественской церкви города Пензы за 1887 год значится: «Счет браков – 3. Месяц и день брака – январь, 12. Звание, имя, отчество, фамилия жениха и которым браком – Пензенскаго уез... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1889 ст.

Дочь: Ингерман Анна Ивановна

Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
В метрической книге той Рождественской церкви за 1889 год значится запись о рождении дочери Анны (24 сентября) у крестьянина Пензенского уезда деревни Ольшанки Ивана Гаврилова Журавлева и его жены Еле... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1891

Дочь: Иванова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
23.06.1894

Сын: Журавлев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close