Ширяев Владислав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Владислав Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2005

Отец: Ширяев Дмитрий Александрович

Мать: не указана

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