Тимченко Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Тимченко Николай Никонович
Мать: не указана
Место жительства
С 1861
Рождение ребёнка
24.10.1881
Сын: Тимченко Маркиан Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1884
Сын: Тимченко Степан Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1887
Сын: Тимченко Никита Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1903
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно