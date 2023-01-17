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Тимченко Фёдор Николаевич

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Место рождения

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тимченко Николай Никонович

Мать: не указана

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1861
Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Тимченко Маркиан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Тимченко Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.1887

Сын: Тимченко Никита Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Тимченко Архип Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.03.1897

Сын: Тимченко Егор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Тимченко Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.01.1903

Сын: Тимченко Павел Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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