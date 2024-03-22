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Власов Алексей Викторович
Власов Алексей Викторович
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Древо
Место рождения
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Дата рождения
19.12.1973
Пол
Мужской
Отец
Власов Виктор Васильевич
1952 г.р.
Мать
Мертвищева Галина Алексеевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1973
Отец:
Власов Виктор Васильевич
Мать:
Мертвищева Галина Алексеевна
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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