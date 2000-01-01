Гафиатуллина (Нигъмәтҗанова) Әльфинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиатуллина (Нигъмәтҗанова) Әльфинур

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Место рождения

СССР, деревня Олы Бакырчы

Дата рождения

?.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1935

Отец: Нигъмәтҗанов Мингәрәйй

Мать: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган

СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
16.11.1972

Дочь: Дәминова Венера

Отец ребёнка: Гафиатуллин Нурулла

Республика Коми, Печора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафиатуллин Рафаэль

Отец ребёнка: Гафиатуллин Нурулла

Республика Коми, Печора
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