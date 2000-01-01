Гафиатуллина (Нигъмәтҗанова) Әльфинур
Место рожденияСССР, деревня Олы Бакырчы
Дата рождения?.08.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1935
Отец: Нигъмәтҗанов Мингәрәйй
Мать: Нигъмәтҗанова Бибиҗиган
СССР, деревня Олы Бакырчы
Рождение ребёнка
16.11.1972
Дочь: Дәминова Венера
Отец ребёнка: Гафиатуллин Нурулла
Республика Коми, Печора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафиатуллин Рафаэль
Отец ребёнка: Гафиатуллин Нурулла
Республика Коми, Печора