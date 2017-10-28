Голубничий Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения27.12.1931
Дата смерти28.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1956
Дочь: Ромашкина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Голубничая Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Наталья Петровна
Мать ребёнка: Голубничая Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2017
Костанай, Казахстан