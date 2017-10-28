Голубничий Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубничий Пётр Александрович

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Место рождения

Судьбодаровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.12.1931

Дата смерти

28.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Судьбодаровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1956

Дочь: Ромашкина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Голубничая Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Наталья Петровна

Мать ребёнка: Голубничая Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубничая Валентина Васильевна

Смерть
28.10.2017
Костанай, Казахстан
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