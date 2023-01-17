Константинов Дмитрий (Дементий) Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1896 ст.
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Крестьянин Китай-городской волости Ушицкого уезда Подольской губернии.
Смерть
Неизвестно