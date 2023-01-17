Константинов Дмитрий (Дементий) Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Дмитрий (Дементий) Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1896 ст.

Жена: Константинова Лукия Ивановна

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Крестьянин Китай-городской волости Ушицкого уезда Подольской губернии.
Смерть
Неизвестно
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