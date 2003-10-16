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Искандяров Руслан Юнирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2003

Отец: Искандяров Юнир Няимович

Мать: Искандярова Галина Дмитриевна

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