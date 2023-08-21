Багрецов Федот Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
30.11.1842
Дочь: Багрецова Зиновья Федотовна
Мать ребёнка: Багрецова Харитина Васильевна
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Багрецова Ефросинья Федотовна
Мать ребёнка: Багрецова Ховронья Егорова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Багрецова Ховронья Егорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Багрецова Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Багрецова Ховронья Егорова
Бракосочетание
02.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно