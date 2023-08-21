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Багрецов Федот Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич

Мать: Багрецова Прасковья (Параскева) Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1842

Дочь: Багрецова Зиновья Федотовна

Мать ребёнка: Багрецова Харитина Васильевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Багрецова Ефросинья Федотовна

Мать ребёнка: Багрецова Ховронья Егорова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Багрецов Семён Федотович

Мать ребёнка: Багрецова Ховронья Егорова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Багрецова Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Багрецова Ховронья Егорова

Бракосочетание
02.01.1942

Жена: Багрецова Харитина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Ховронья Егорова

Смерть
Неизвестно
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