Мордвина (Чугнева ?) Пелагея Васильевна Или Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвина (Чугнева ?) Пелагея Васильевна Или Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Мордвин Николай Демьянович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
27.09.1888 ст.

Дочь: Мордвина Ефросиния Николаевна

Отец ребёнка: Мордвин Николай Демьянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SW5-Y?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Стецковка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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