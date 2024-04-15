Мордвина (Чугнева ?) Пелагея Васильевна Или Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
27.09.1888 ст.
Дочь: Мордвина Ефросиния Николаевна
Отец ребёнка: Мордвин Николай Демьянович
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SW5-Y?i=586&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Стецковка, Сумська область
Смерть
Неизвестно