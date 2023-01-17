Мазетова Анна Козминична
Место рожденияРыбинский район, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский район, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Отец ребёнка: Мазетов Еремей Козмич
Притыкино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно