Мазетова Анна Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазетова Анна Козминична

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Место рождения

Рыбинский район, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1687 г.р.

Дети

Вычислено 1757 г.р.

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский район, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Мазетов Иван Еремеевич

Отец ребёнка: Мазетов Еремей Козмич

Притыкино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазетов Еремей Козмич

Смерть
Неизвестно
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