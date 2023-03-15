Гурулева (Мусорина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1859
Отец: Мусорин Капитон
Мать: Мусорина ?
Бракосочетание
11.04.1879
Муж: Гурулев Сергей
Witnesses:Свидетели жениха -казак Порфирий Гурулев и Василий Гурулев по невесте - казак Арефий Тюменцев и старший урядник Антон Мусорин
Рождение ребёнка
07.03.1880
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Гурулев Сергей
Рождение ребёнка
29.07.1891
Сын: Гурулев Павел
Отец ребёнка: Гурулев Сергей
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Гурулев Алексей
Отец ребёнка: Гурулев Сергей
Рождение ребёнка
23.06.1895
Дочь: Ефросиния
Отец ребёнка: Гурулев Сергей
Рождение ребёнка
22.10.1897
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Гурулев Сергей
Рождение ребёнка
11.12.1899
Дочь: Лукия
Отец ребёнка: Гурулев Сергей
Смерть
Неизвестно