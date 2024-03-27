Имаметдинов Анвярь Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИмаметдинов Анвярь Махмутович

Имаметдинов Анвярь Махмутович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Колясов Махмут

Мать: Фатхия

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
16.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с. Уразовка, Нижегородской области на деревенском кладбище
Военная награда
Неизвестно
Имаметдинов Анварь Махмутович Орден Отечественной войны II степени Наградной документ Дата рождения: __.__.1917 Дата поступления на службу: __.09.1941 Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close