Имаметдинов Анвярь Махмутович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Колясов Махмут
Мать: Фатхия
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
16.08.1941
с. Уразовка, Нижегородской области на деревенском кладбище
Военная награда
Неизвестно
Имаметдинов Анварь Махмутович Орден Отечественной войны II степени Наградной документ Дата рождения: __.__.1917 Дата поступления на службу: __.09.1941 Место призыва: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская... Показать все
Смерть
Неизвестно