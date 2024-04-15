Покровский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
09.01.1867 ст.
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Анна Артемовна Колотова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно