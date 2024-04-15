Покровский Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.01.1867 ст.
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Анна Артемовна Колотова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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