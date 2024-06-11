Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Новожилова) Устинья Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Новожилов Никита Лупанов

Мать: Новожилова (Балалаева) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Федор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Рождение ребёнка
22.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Рождение ребёнка
24.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Федор Федорович

Смерть
1985

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