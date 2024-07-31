Шпилев Никита
Место рожденияд. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шпилев Осип (Иосиф)
Мать: Шпилева Васса Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпилева Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шпилев Фома
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шпилев Тихон
Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Шпилева) Екатерина
Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шпилева) Прасковья
Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Шпилева) Елена
Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Шпилева) Степанида
Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно