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Шпилев Никита

Место рождения

д. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шпилев Осип (Иосиф)

Мать: Шпилева Васса Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева Федосья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шпилев Фома

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шпилев Тихон

Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Шпилева) Екатерина

Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шпилева) Прасковья

Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Шпилева) Елена

Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Шпилева) Степанида

Мать ребёнка: Шпилева Федосья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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