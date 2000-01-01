Васильева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Надежда

Васильева Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покровская Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Васильев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Юрьевич

Отец ребёнка: Васильев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Васильев Юрий Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close