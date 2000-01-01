Дружинин Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1985
Сын: Дружинин Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Юдина Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виктория Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Виктория Александровна