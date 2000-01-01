Дружинин Юрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Юрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1985

Сын: Дружинин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Юдина Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виктория Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Виктория Александровна

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