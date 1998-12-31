Комашинский Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комашинский Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1950

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1950

Отец: Комашинский Иван Иванович

Мать: не указана

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