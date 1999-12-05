Трунин Николай Петрович
Место рожденияЛенинградская обл., дер. Антропшино
Дата рождения14.03.1921
Дата смерти05.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1921
Отец: Трунин Петр Васильевич
Мать: Трунина Мария Ивановна
Ленинградская обл., дер. Антропшино
Бракосочетание
06.10.1946
Бюро АГС Приморск. р-на
Рождение ребёнка
06.07.1947
Дочь: Трунина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Трунина Татьяна Васильевна
Смерть
05.12.1999
Похороны
Неизвестно
Южное кл. 26 Рябиновый 8-34