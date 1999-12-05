Трунин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунин Николай Петрович

Трунин Николай Петрович

avatar

Место рождения

Ленинградская обл., дер. Антропшино

Дата рождения

14.03.1921

Дата смерти

05.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1921

Отец: Трунин Петр Васильевич

Мать: Трунина Мария Ивановна

Ленинградская обл., дер. Антропшино
Бракосочетание
06.10.1946

Жена: Трунина Татьяна Васильевна

Бюро АГС Приморск. р-на
Рождение ребёнка
06.07.1947

Дочь: Трунина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Трунина Татьяна Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.12.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Южное кл. 26 Рябиновый 8-34
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close