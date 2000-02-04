Ханский Геннадий Максимович 19.12.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханский Геннадий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1941

Дата смерти

04.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941

Отец: Ханский Максим

Мать: Ханская (Ефимова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2000

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