Ханский Геннадий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1941
Дата смерти04.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1941
Отец: Ханский Максим
Мать: Ханская (Ефимова) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2000