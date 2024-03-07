Порфирьев Иринарх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1885
Дочь: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна
Мать ребёнка: Порфирьева (Симеонова) Евгения
Фадеевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно