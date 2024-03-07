Порфирьев Иринарх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьев Иринарх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1885

Дочь: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

Мать ребёнка: Порфирьева (Симеонова) Евгения

Фадеевка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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