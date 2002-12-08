Илюшина (Федотова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Федотова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1928

Дата смерти

08.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928

Отец: Федотов Иван Архипович

Мать: Федотова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Миронова Надежда

Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.04.1954

Сын: Илюшин Василий

Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
31.05.1956

Дочь: Брежнева Валентина

Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.03.1958

Дочь: Канайкина Мария

Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.08.1964

Дочь: Герасимова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович

Рождение ребёнка
21.01.1967

Сын: Илюшин Сергей

Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.01.1968

Сын: Илюшин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Петр Павлович

Смерть
08.12.2002
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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