Илюшина (Федотова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1928
Дата смерти08.12.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Миронова Надежда
Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
21.04.1954
Сын: Илюшин Василий
Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1956
Дочь: Брежнева Валентина
Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
06.03.1958
Дочь: Канайкина Мария
Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1964
Дочь: Герасимова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1967
Сын: Илюшин Сергей
Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1968
Отец ребёнка: Илюшин Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илюшин Петр Павлович
Смерть
08.12.2002